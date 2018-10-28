Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем

28.10.2018 13:24

Оккупанты продолжают издеваться над Донецком. Как уже сообщалось, 23 октября на бульваре Пушкина были установлены шлагбаумы. Данное новшество возмущает не только простых горожан, но даже ярых адептов "русского мира". Так пропагандист ВГТРК Андрей Руденко в своем Instagram жестко высказался по поводу увиденного в центре города ( Здесь и далее орфография и стиль авторов публикуются без изменений).

"Какая нелепость сегодня мною увидена на бульваре Пушкина г Донецка! А именно вот эти шлагбаумы перекрывающие отрезок дороги на излюбленном месте горожан! Тот кто их установили, явно не подумал о резонансе сия, но я надеюсь что эту глупость исправят и уберут это недоразумение! Ведь Центральный Бульвар г Донецка это не частная собственность, а достояние всех людей республики!", - написал Руденко.

В комментариях пользователи отмечают, что осталось только поставить шлагбаумы на улице Артема.

"У нас чем дальше тем больше цирка";

"свобода закончилась в 15м году";

"я просто может быть не далекий человек, но на**ра там шлагбаум??"";

"Интересно, а как патрули ОБСЕ будут выезжать? Около их гостиницы тоже шлагбаум поставили теперь";

"заблокировать проезд к 7Б в целях безопасности и удобства руководства и кураторов";

"Андрей какой ты молодец , нет слов, со всех сторон одни кирпичи и заезда нет - это такая глупость, теперь , чтоб детей привозить в Шахтёр , нужно пол города объехать и так обратно, чтоб к Пушкина приехать! Теперь все ставят эти шлакбаумы и на Детском дворце шахтере и поставили на Гостинице, Киев , где ОБСЕ, ужас";

"А нам на работу теперь подъезд только с одной стороны - от драм театра. С Артема - "кирпич", со стороны сепара - закрыто, теперь и с бульвара - тоже".

Источник Трибун.