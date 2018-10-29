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Боевики «ДНР» в Иловайске задержали пастора, пресвитера и дьякона
Боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили в Иловайске тотальные проверки, практически, полностью «закрыв» город и заблокировав в мирных жителей. В результате жертвами «проверки» стали трое церковных служителей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Иловайске боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку мирных жителей, фактически, заблокировав людей в городе. Вместо обещанных вначале «проверки» суток, «проверка» продлилась намного дольше.
В результате боевики «ДНР» пришли в молитвенный дом в Иловайске и забрали в комендатуру пресвитера и старшего дьякона. Их продержали до начала комендантского часа, а затем выпустили и сразу же задержали за «нарушение комендантского часа». Задержанных отвезли в Донецк, после чего связь с ними пропала:
«Вчера в молитвенный дом в Иловайске пришли военные люди искатьоружие. Этот рейд был по всему городу. Пресвитера и ст.дьякона забрали в соседний город в комендатуру. К одиннадцати часам отпустили, и они попросили пастора отвезти домой. Но так как это был уже комендантский час, их задержала полиция и отвезла в Донецк. И весь сегодняшний день они на связь не выходят. Их искали братья в Донецке, но безрезультатно. Они пропали. Пастор, пресвитер и ст.дьякон Иловайска. Просят Молиться.(Написал Сергей Докукин сегодня 27.10.2018. в ФБ)».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Иловайск, пастор, ДНР
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