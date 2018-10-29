Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»

29.10.2018 12:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»

Бывший секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев подтвердил, что был задержан «ДНР» во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что «поразился сколько грязи в украинских СМИ вылили на меня» и «часть дончан в социальных сетях тоже злорадно констатировало: "Ага. Нас обстреливали, а ты сбежал. Ну, так получи"».

Также он назвал происходящее в Украине «гражданской войной». «На протяжении последних четырех лет я продолжал, как мог, бороться против войны на Донбассе», – написал он. 

Также он подтвердил, что печать горсовета находится у него. Богачев пообещал передать ее новому составу горсовета «после местных выборов в Донецке». «А печать горсовета, как и положено, находится у меня и будет передана новому составу горсовета после местных выборов в Донецке», – написал он.

Как сообщалось ранее, в Донецке арестовали приехавшего навестить родственников бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева. Затем его отпустили.

В ряде СМИ сообщают, что в свое время в адрес Богачева были выдвинуты обвинения от бывшего «мэра» Донецка, назначенного «ДНР», Игоря Мартынова, по поводу того, что в 2014 года Богачев «украл печать горсовета».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, горсовет, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх