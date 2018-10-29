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"До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть

29.10.2018 18:05
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"До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть

На четвертый год российской оккупации в ОРДЛО взвыли от безнадеги даже самые активные сторонники "Новороссии".

На показательную тенденцию среди донецких и луганских "ватников" в Twitter обратил внимание житель Донецка, публикующийся в Сети под ником Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

По его словом, Путина и Россию сепаратисты "ДНР/ЛНР" уже начинают тихо ненавидеть, хотя многие из них еще не могут понять, что в создавшейся на Донбассе ситуации любители "вернуться к братьям домой" виноваты сами.

Под постом дончанина развернулись жаркие дебаты. Патриоты отметили, что если многим луганчанам и дончанам, присягнувшим на верность РФ в 2014 году и кого-то ненавидеть, то прежде всего самих себя. "К ним потихоньку доходит, что их кинули", - отвечают в комментариях под постом блогера. Ранее в Донецке рассказали о патовой ситуации в "ДНР".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, ОРДЛО
 
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