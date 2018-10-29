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Гибридная армия РФ надолго запомнит этот смертельный контрудар ВСУ: 3 боевиков были убиты, шесть ранены
В течение суток на временно оккупированном Донбассе гибридная армия Российской Федерации понесла большие санитарные и летальные потери. За прошедшие сутки, 28 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, передает "Диалог.UA".
Известно, что противник бил по защитникам Украины в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.
Оккпанты РФ использовали минометы калибра 120 и 82 мм. Также террористы применяли для провокационных атак гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Отмечается, что бойцы Объединенных сил действовали и давали ответ согласно ситуации. К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, трое боевиков были уничтожены, еще 6 получили ранения. Напомним, пуля снайпера оборвала жизнь воина Дмитрия Дария. Ранее врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Новоазовска после боя.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, армия, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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