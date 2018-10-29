Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных

29.10.2018 13:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных

Вчера, 28 октября, в 17:40 на пр. Металлургов в Кальмиусском районе Мариуполя подрались любители животных.

Об этом 0629 сообщили местные жители.

29-летняя женщина кормила бездомных кошек, а 29-летний мужчина - бродячих собак. В ходе общения между молодыми людьми завязался конфликт, который дошел до рукоприкладства. 

Мужчина ударил женщину в живот, а она его - кулаком по лицу.

На место прибыли сотрудники "скорой помощи". У мужчины зафиксирован ушиб мягких тканей лица, а у женщины - тупая травма живота. Однако в больницу любители братьев меньших ехать отказались и после получения помощи отправились домой.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, собаки, кошки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх