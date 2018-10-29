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Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев
Жители неподконтрольного украинской власти Донецка массово лишаются прежней прописки, причем об отсутствии места регистрации они узнают случайно. Об этом «Донецким новостям» рассказали дончане.
Собеседники отмечают, что в паспортных столах городов «ДНР» в этом году приступили к формированию своей базы учета места регистрации. Реестр ведется как в бумажном виде (карточки Формы А), так и в электронном. В него переносится информация из прежней украинской базы данных, и в процессе переноса люди «теряются». В результате, когда жители обращаются по какому-либо вопросу в паспортный стол, то случайно узнают, что их нет в реестре.
Это касается преимущественно частного сектора – здесь дома не прикреплены к ЖЭКам, и, в отличие от многоквартирных домов, у «частников» домовая книга находится на руках, а не централизовано в жилищном управлении.
«Судя из моего опыта и очередей в паспортном столе, потеря прописки – это массовое явление. Лично моя семья столкнулась с этой проблемой несколько раз. Сначала это были родители. Они проживают в своем доме более 40 лет. В их украинских паспортах все эти годы стоит штамп о прописке. Весной для перерегистрации пенсий они обратились в паспортный стол за справкой с места жительства. И оказалось, что они нигде не прописаны – их нет в реестре. В прошлом месяце мне самой нужно было взять справку из паспортного стола (Форма А). Мы тоже с несовершеннолетним сыном и мужем проживаем в частном секторе. Так вот, я оказалась прописанной, а мой сын и муж – нет. Их потеряли», – рассказала Евгения.
«Мой отец потерял украинский паспорт. Он уже старенький, и у него нет сил выезжать на подконтрольную территорию для оформления нового. Поэтому отец сделал "паспорт ДНР", чтобы хотя бы здесь пенсию получать. Пошли мы с ним в паспортный стол поставить штамп о прописке. А его нет в картотеке», – поделился Владимир.
«Мы с женой разошлись, и мне нужно было переезжать к родителям. Квартира – жены, но я в ней был прописан. В 2015 году я из нее выписался и прописался у родителей в другом районе Донецка. В октябре пришел в паспортный стол взять справку, чтобы оформить пособие. И узнал, что я исчез из картотеки. Меня направили в паспортный стол по предыдущему месту жительства, но понятное дело, меня не было и там, т. к. я еще 3 года назад выписался. В паспортном столе текучка кадров, одни уходят – другие приходят, дела друг другу нормально не передают. Моя паспортистка сказала, что у них бардак из-за этого объединения баз данных, что некоторые сотрудники были неопытными и непонятно, куда и как оформляли прописки, поэтому многое утеряно, прежних паспортисток уже не найти, информацию не восстановить. Кроме того по частному сектору домовые книги иногда находились у квартальных, а некоторые из них уехали из "ДНР", соответственно, забрав документы. Вот паспортистки сидят и ждут, когда люди сами к ним придут, и тогда обнаружится их "пропажа"», – сказал Константин.
«Меня понесло в паспортный стол за справкой о составе семьи. Умерла бабушка, и нужно было оформлять наследство. Да, тоже частный сектор, и я была прописана в доме бабушки. Пришла, показываю украинский паспорт с пропиской, а мне говорят: нет, вас нет по этому адресу. Паспортистка мне объяснила, чтобы я не переживала, что таких случаев очень и очень много, и что восстановление прописки – плевое дело», – пояснила свою ситуацию Ксения.
Собеседники также описали процесс, как они восстанавливали прописку. «Паспортистка сказала, что чтобы подтвердить мое место проживание, она отправит запрос – куда именно, я так и не поняла. Но тут же от моего имени она заполнила некий бланк – внесла мои ФИО, паспортные данные и дату рождения, попросила на нем расписаться. Единственное, я успела рассмотреть, что это запрос на некоего "полковника МВД ДНР". Через две недели я снова пришла в паспортный стол. Ответ на запрос вернулся, в нем подтвердили мое место регистрации, паспортистка внесла его в Форму А, в электронную базу и выдала мне необходимую справку», – отметила Ксения.
Процедура – бесплатная, но, как описали собеседники, «занимает много времени и нервов», решение вопроса может затянуться до трех недель. Дело в том, что паспортные столы в том же Донецке по факту работают только вторник, среда, пятница – с 9:00 до 16:00, и в субботу – до обеда. В понедельник – выходной, четверг – неприемный день.
«В паспортных столах сейчас очереди неимоверные – и в основном это именно "потеряшки". Прием ведет один сотрудник. Я, чтобы только попасть к паспортистке, в очереди просидела два дня – в один день 3 часа (и больше не выдержала) и во второй день 5 часов. Попала и узнала, что сын и муж не прописаны. Важно – в течение недели в паспортном столе оформляют запросы от "потеряшек", но отправляют документы только в один день – в четверг, и принимают ответы по запросам тоже в четверг. Т. е. во вторник подали запрос – вот вам уже полторы недели на ожидание ответа. А чтобы узнать ответ, это тоже в очереди сидеть приходится. И не факт, что когда вы через полторы недели придете, то ответ будет. Ладно, я сейчас в отпуске, время есть. А вот работающие так приходят, видят очереди, разворачиваются и уходят. Потому что нет времени на эту дребедень», – говорит Евгения.
«А я два дня в нынешнем паспортном столе потерял, узнал, что типа не прописан, поехал в другой район Донецка – и там такой же бардак, тоже день в очереди проторчал, чтобы узнать, что и там меня нет. Вернулся в нынешний паспортный стол – минус еще день, подал запрос. И столько же на получение ответа. И этой паспортистке же претензии не предъявишь, не она виновата в такой системе, а руководство. А жаловаться без толку», – констатирует Константин.
Кроме «пропажи» людей, часты случаи, когда по вашему адресу дополнительно прописали незнакомцев. «Сидела в очереди в паспортный стол, там все обмениваются своими случаями. Так один мужчина сказал – то, что вы "пропали", считайте, что вам повезло. Он пришел, а у него оказалось два лишних человека прописаны. А как понял, что что-то не то: начал получать повышенные платежки за газ (свет и воду в частном секторе мы оплачиваем по счетчику, а если на газ счетчика нет, то начисляют по числу прописанных). Вот он и пошел разбираться в горгаз, а ему говорят – не 2 человека у вас, а 4. Теперь пытается через паспортный стол выписать незнакомцев. Кстати, вот такие приписки жителей – это результат того, что "паспорт ДНР" не получить без местной прописки. Поэтому "договариваются" с теми же паспортистками, и получают прописку по левому адресу и оформляют местные "паспорта". Выписать человека – это процедура еще длиннее, там нужно представить доказательства и свидетелей, что этот человек там не проживал. Но, вроде, проблема тоже решаема, т. к. все понимают, что в системе бардак, и входят в положение», – резюмировала Евгения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, прописка, ДНР
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