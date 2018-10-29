- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
- Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности 19:48
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев19:03
- Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев18:46
- "До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть 18:05
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР" 15:35
- ВСУ при помощи дрона уничтожили позицию НВФ: опубликовано видео15:15
«Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина
Воевавший на стороне подразделений НВФ на Донбассе российский писатель Захар Прилепин пожаловался, что ранее подчиненный ему батальону три месяца не получает зарплату. Об этом он заявил в своем блоге.
По его словам, участникам НВФ перестали оплачивать «службу» после того, как новые «власти» перевели батальон в состав «МВД ДНР». Прилепин отметил:
«Были определенные ведомственные, как это называется, „терки“, но на сегодняшний момент все в целом улажено».
Также, он добавил, что наемники в результате «получили боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжелых участков фронта». Прилепин добавил:
«Осталось, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена. Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца службы в составе полка спецназначения».
Кроме того, Прилепин уточнил, что участники его батальона написали официальное письмо в приемную врио главаря «ДНР» Денису Пушилину:
«Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В „республике“, в которой идет война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идет буквально о выживании семей бойцов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, батальон, Пушилин
- Захар Прилепин и его «батальон»
- Экс-советник Захарченко жалуется, что его батальон не получает деньги уже третий месяц
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Коммунальщикам по всей Донецкой области не платят зарплату
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- Шахтеров оккупированного Донецка оставили без зарплаты и без праздника
- Очень важно! В Луганске появился маньяк, который грабит и режет женщин23:05
- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
- Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности 19:48
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев19:03
- Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев18:46
- "До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть 18:05
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- Выбиты зубы, сломан нос: В соцсетях сообщают об избиении врача мужем пациентки в «ЛНР»16:00
- Очень важно! В Луганске появился маньяк, который грабит и режет женщин23:05
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- Синоптик розповіла якої погоди українцям чекати у вівторок, 30 жовтня22:19
- ВСУ получили семь БТР из отечественной брони21:39
- Вакарчук наконец рассказал, будет ли он идти в президенты: ответ поразил многих21:17
- В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями21:01
- "В России выросли антиукраинские настроения", - в "Левада-центре" рассказали о неприязни россиян к украинцам20:47
- «Никаких Нив, Лад, Газелей и Волг»: в Украину запретят ввозить российские автомобили20:30
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Погода в ноябре будет зимней: подробный прогноз и даты снегопада20:04
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов
- Хотіла поїхати у США: Розповідь дівчини, яка підірвала полковника СБУ у Маріуполі
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"