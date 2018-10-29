Расходимся, капсула пропала: В Донецке «полиция» ищет капсулу с посланием комсомольцев

29.10.2018 18:46

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке пропала капсула с письмом участников всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Она была заложена под плиту у памятника Ленину 29 октября 1971 года. Надпись на плите гласит, что капсула должна быть вскрыта сегодня, 29 октября 2018 года.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, на сегодня представители «ДНР» запланировали торжественное мероприятие по извлечению послания. «С флагами, толкающими снотворные речи ораторами, и любопытными зеваками, все, как мы любим, но что-то пошло не так. Насколько нам удалось выяснить, плиту уже вскрывали, чтобы установить состояние капсулы, но ее там не оказалось», – пишет автор поста.

При этом в «мэрии» Донецка считают, что капсулу, скорее всего, изъяли во время реконструкции площади Ленина (последняя реконструкция проходила в марте 2017 года).

Теперь поиском капсулы занимается «полиция ДНР».

Пользователи соцсетей с иронией комментируют произошедшее:

Денис: «По любому – укроДРГ :)»;

Кирилл: «Расходимся, капсула пропала»;

«Hander»: «И вот теперь мучайся, что ж там нам предки написали? Может там формула была эликсира молодости или принцип досыпки мозга в пустые головы»;

«Нochudomoy»: «А может Камасутра? Вот и изъяли... от греха подальше».

Отметим, что на площади рядом с памятником Ленину находится трехгранный пилон, выполненный из нержавеющей стали высотой 42 м. (для сравнения: высота памятника вождю пролетариата суммарно с постаментом составляет 13,5 м). На пилоне размещена цитата Ленина: «Донбасс, это – не случайный район, а это – район, без которого социалистическое строительство останется простым, добрым пожеланием».

У основания пилона – гранитные плиты, под которыми замурованы две капсулы времени: