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"С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко на оккупированной части Донбасса резко усугубилась ситуация сразу по нескольким направлениям.
Наиболее серьезные проблемы с зарплатами, скачком цен, медициной и массовым отъездом с оккупированных территорий местного населения. Ситуация настолько серьезна, что жалуются на происходящее даже боевики "ДНР". Российский наемник Анатолий Гелюх на своей странице в социальной сети рассказал, что на самом деле сейчас происходит на Донбассе. "С зарплатами у нас все плохо.
Из-за этого люди уезжают, 5-8 тысяч - это ни о чем... Пенсии, которые предыдущий Глава собирался поднять с 2900 до 3200 - 3300, не подняли. И 3300 - это ничто, но пенсионеры получают 2900. Те кто не получают свои пенсии в Украине, а таких много, живут не на, а за гранью выживания", - пишет он. При этом показательно, что цены на продукты после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко резко подскочили. Наемник обратил особое внимание на скачок цен на курятину, что для многих показалось насмешкой над бывшим главарем "ДНР".
"Вчера в переходе на Артема смотрю - платный туалет стоил 5 рублей, теперь стоит 7 рублей", - пишет он. Однако российский наемник не упустил возможности гордо рассказать, чем "ДНР" лучше Украины - в ценах на бензин и на коммуналку.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, зарплата, ДНР
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