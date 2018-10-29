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В «ДНР» «повышение» зарплаты бюджетникам оборачивается массовыми сокращениями
Оккупационные «власти ДНР» пообещали бюджетникам поднять заработную плату на 10% уже с 1 ноября. Как выяснилось, за этим стоят массовые сокращения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» во главе с Денисом Пушилиным анонсировали повышение зарплаты бюджетникам на 10% уже с 1 ноября. Однако, как выяснилось, за обещаниями грядут большие неприятности. Уже с октября с работников учебных заведений сняли надбавки за интенсивность. Медиков обязали подавать отчеты о том, что они делают, чтобы оправдать «повышение зарплаты». Кроме того, во всех структурных подразделениях бюджетников намечаются большие сокращения штата. Также «повышенную» зарплату могут выплатить не раньше… января.
Вот что сообщают источники из временно оккупированного Донецка с соцсетях:
«Наряду со слухами про 10% повышение з/п бюджетникам дыры, ходят слухи и об одновременном снятии доплат и о сокращении… Итого — те же яйца тока в профиль, типо повысили...»,
«Учителям в Донецке УЖЕ сняли по 1000 рб доплаты «за интенсивность труда.» Все всё сразу поняли… А потом — «повысят»»,
«Кручу-верчу, запутать хочу ...»,
«Донецк — по бюджетникам началось сокращение ставок. Сотрудников распихивают по отделам, если есть куда… штат составляется с учетом количества населения… Повышение з/п, говорите..................»,
«А на повышение не разгоняйтесь. Фактически, будет оно не раньше январской зарплаты (а может и апрельской (если деньги в смету заказывают квартала на два наперед). Нельзя повысить ничего, если деньги на это в смете 4 квартала не предусмотрены!»,
«Можно подробнее? Какое сокращение ставок бюджетников, если штатное расписание было подписано в начале октября, а следующее будет только в январе?!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, зарплата, сокращение, повышение, ДНР, бюджетники
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