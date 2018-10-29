В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма

29.10.2018 17:50

По состоянию на сегодня, 29 октября, в Украине учтены 1 млн 522 тыс. 743 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 октября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 521 тыс. 444 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 1299 человек.

Источник: https://dnews.dn.ua