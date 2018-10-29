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За что такое издевательство над людьми? Переселенцев продолжают лишать пенсий без предупреждения
Пенсионный фонд Украины без предупреждений и объяснений лишает пенсий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как сообщают юристы, только в судах Донецкой области теперь более 14 тысяч исков из-за приостановки выплат.
Переселенка Галина Кузьмич (на фото) пенсию не получает уже несколько месяцев, а деньги крайне необходимы на лечение. Женщина едва сдерживает слезы. «Просто наврали. Сказали: вам будет в сентябре выплачена пенсия. Все, по сегодняшний день мне ее не платят», – говорит она.
В мариупольское управление Пенсионного фонда женщина приходит уже не первый раз, но почему остановили выплаты – до сих пор не понимает. «Сколько хожу по кабинетам, никто не может дать вразумительный ответ. Мне на вторую операцию завтра ложиться, а я должна сюда приходить на прием. Это, скажите, нормальное явление? За что издевательство над людьми такое?», – возмущается переселенка.
Сотрудники управления пообещали разобраться и помочь Галине. Но причины, по которым она не получает пенсию, озвучить отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Одна из причин лишения выплат – отсутствие переселенцев на мирной территории Украины более 60 суток. Тогда их фамилии автоматически попадают в информационную базу пограничников «Аркан». «База "Аркан" просто фиксирует статус гражданина Украины на выезд и отсутствие статуса на въезд», – объясняет начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Однако юристы уверяют: это не является основанием для приостановления пенсионных выплат. И советуют обращаться в суд. «Пенсионный фонд давал письма переселенцам, что вы попали в список "Аркана", то есть вам не подлежит выплата пенсии. Причина "Аркана" не является основанием для невыплаты пенсии», – отмечает адвокат Ирина Бирюкова.
На восстановление выплат может уйти до полугода. А в некоторых случаях этот процесс растягивается на годы. Переселенец Сергей Ваганов уже подавал ряд исков в Пенсионный фонд с тех пор, как выехал с неподконтрольной украинской власти территории в начале вооруженного конфликта. «Бороться с ними все труднее и труднее. Потому что Кабмин выпускает новые постановления, которые усложняют получение долгов с Пенсионного фонда», – сказал он.
Согласно новому постановлению правительства, решения судов о восстановлении выплат переселенцам специальные комиссии Пенсионного фонда должны рассматривать в порядке очереди.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»
Теги: Донбасс, переселенцы, пенсии
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