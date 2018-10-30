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Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО
Сегодня, 30 октября, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что среди жителей оккупированных территорий растут проукраинские настроения.
того, спикер Праута сообщил, что за последние недели моральное состояние террористов сильно ухудшилось: они бегут из рядов боевиков и отказываются воевать. Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о том, что на временно оккупированных территориях усиливаются проукраинские настроения у местного населения.
Эту новость сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны Украины.
Праута сообщил, что проукраинские настроения в "Л/ДНР" оказывают существенное влияние на моральное состояние боевиков. Это могут на себе прочувствовать, как террористы, так и наемники из Российской Федерации. Очевидно, так долго продолжаться не может.
"Данные украинской разведки сообщают, что среди боевиков многие не хотят воевать за "Л/ДНР". Моральный дух сильно подавлен. Мы узнали, что за последние 14 дней от боевиков сбежали 9 людей. Другие же хотят служить где-то в тылу или вовсе уходить с подобной службы", - сообщил Праута.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны
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