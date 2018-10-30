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Готовятся к «выборам». Боевики изменили свое поведение в зоне ООС
30.10.2018 13:32
Подразделения НВФ уменьшили число обстрелов на Донбассе из-за подготовки к так называемым «выборам» в ОРДЛО. Об этом заявил командующий операции объединенных сил Сергей Наев, пишет ДонПресс.
Он отметил, что противник повышает боевую активность на Донбассе перед серьезными датами или накануне политических встреч на высшем уровне. Тем самым, подразделения НВФ пытаются показать, что силы ООС якобы нарушают минские договоренности. Наев подчеркнул:
«Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам».
Как сообщилось ранее, «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса запланированы на 11 ноября 2018 года.
Теги: Донбасс, выборы, поведение, боевики, ООС
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