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Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
Сегодня утром неподконтрольные украинскому правительству Донецк и Макеевка слышат мощные звуки обстрелов.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
Пользователи отмечают в своих комментариях, что боевые действия идут на северном направлении, со стороны Ясиноватского поста и Вольво-центра. Звки боя слышны во многих частях Донецка и Макеевки:
«Киевский проспект (Вильнюс) одиночные мощно, громко север один за одним… жесть…»
«Донецк .8.12 (дон) Путиловка гремит капец. только усиливается.интервал меньше минуты. направление северное. с гулом»
«Донецк Шандарахнуло с севера так, что аж сигнализации в машинах завыли… Давно я такого не слыхала в своем районе…
ДФ Шахтерская — уже около часа слышны пострелушки, 5 мин. (8:17 по ДНР) назад бабахнуло громко, сработала сигнализация»
«Донецк. П. Поповича — Гладковка. Слышны звуки войны со стороны Вольво-центр-Ясиноватский пост ГАИ. Громко»
«Макеевка север 8.15 взрыв! Аж в голові струснулось! Направление звука Ясиноватая Васильевка»
«Макеевка 7−21к „Громыхнуло хорошо так. В АБК на шахте двери все задрожали“ „На Ботсаде тоже дверь приоткрылась“».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, взрывы, обстрелы, соцсети
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