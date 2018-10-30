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Архив - Донецкая область

Объединенные силы не будут освобождать Дебальцево

30.10.2018 16:47
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Объединенные силы не будут освобождать Дебальцево

У Объединенных сил по состоянию на сейчас не стоит задача вернуть под контроль украинских властей Дебальцево (Донецкая обл.). При этом Объединенные силы готовы к различным видам военных действий. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, пишут Донецкие новости.
По его словам, цель Операции объединенных сил – освобождение всей временно неподконтрольной украинским властям территории Украины. «Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем. Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт», – сказал Наев.
«Главное – стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей», – добавил он.
Также командующий ООС отметил, что «непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится». «Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять», – сказал Наев.



Теги: Донбасс, Дебальцево, освобождение, ООС
 
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