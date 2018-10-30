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Архив - Донецкая область

По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.

30.10.2018 08:53
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По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.

Во временно оккупированный Донбасс из страны-агрессора РФ перебросили накануне псевдовыборов кадровых военнослужащих ВС РФ и специальные группы так называемого Всевеликого войска Донского.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей так называемого русского мира.

"Целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношением ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с "выборами", - отмечается в сообщении.

Боевики во временно оккупированном Луганске запугивают пенсионеров накануне псевдовыборов, чтобы обеспечить явку.



Теги: Донбасс, разведка, агитация, казаки, Минобороны, ОРДЛО, РФ
 
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