По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.

30.10.2018 08:53

Во временно оккупированный Донбасс из страны-агрессора РФ перебросили накануне псевдовыборов кадровых военнослужащих ВС РФ и специальные группы так называемого Всевеликого войска Донского.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей так называемого русского мира.

"Целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношением ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с "выборами", - отмечается в сообщении.

Боевики во временно оккупированном Луганске запугивают пенсионеров накануне псевдовыборов, чтобы обеспечить явку.