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По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями в ОРДЛО.
Во временно оккупированный Донбасс из страны-агрессора РФ перебросили накануне псевдовыборов кадровых военнослужащих ВС РФ и специальные группы так называемого Всевеликого войска Донского.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным украинской разведки, "казаки" проявляют чрезвычайную заинтересованность в общении с местными жителями, демонстрируя высокий уровень идеологической подготовки в продвижении идей так называемого русского мира.
"Целенаправленно навязывают местным жителям пророссийские взгляды и пренебрежительное отношением ко всему украинскому, активно участвуют в агитационных мероприятиях, связанных с "выборами", - отмечается в сообщении.
Боевики во временно оккупированном Луганске запугивают пенсионеров накануне псевдовыборов, чтобы обеспечить явку.
Теги: Донбасс, разведка, агитация, казаки, Минобороны, ОРДЛО, РФ
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