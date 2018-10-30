- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО19:07
- «Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО18:51
- На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ18:11
- Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС17:12
- Объединенные силы не будут освобождать Дебальцево16:47
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
Почему власть боевиков лишает выбора простой народ
Каким цветущим был Донбасс до войны и что стало с ним во время оккупации – две большие разницы. С 2014-го года проблемы накапливаются снежным комом, который в следствии давит как боевиков, так и мирных жителей. Если говорить о предводителях террористов, то ничего разумного на ум не приходит. Возьмём, к примеру, ВрИО главы “ДНР” Дениса Пушилина, а точнее – его PR-кампанию грядущих “выборов”. О новом смехотворном ходе маркетологов террористов рассказал блогер Денис Казанский. Согласно статьи пропагандистского издания боевиков «Донецкое агентство новостей», в оккупированном Донецке состоялся футбольный турнир под названием “Спорт за Дениса Пушилина”. Более наглую пропаганду придумать сложно.
“Спорт за Дениса Пушилина” — это как? Кто это придумывает вообще? Они точно за русский язык? С другой стороны, какой простор открывается для креатива — “Рыбалка за Ходаковского”, “Торговля за Пасечника”, “Свиноводство за Губарева”, – подшучивает блогер. Не стала удивлением и реакция солидарных подписчиков Казанского:
Так же, жители оккупированных территорий соглашаются с мнением, что вместо PR-кампаний, властям “республик” следовало бы реально решать проблемы народа. Это бы куда больше поспособствовало поддержке кандидатуры того или иного участника “выборов”. А вместо этого людей лишают элементарного права на свободу перемещения. Так в “республиках” ужесточили порядок выезда из “Л/ДНР”. Причин на то достаточно. Например, власти боевиков хотят хоть как-то сохранить имеющееся населения. Преследуется и цель контроля лиц призывного возраста как в обеих “республиках”. Примечательно, что учет будет распространяться как на юношей 2002 года рождения, так и на остальных граждан призывного возраста, которые не проходили службу в ВС РФ, то есть фактически на любого мужчину не преклонного возраста.
Ещё одним проявлением отсутствия свободы в “республиках” является так называемая “ГАИ МВД ДНР”, которая находит владельцев машин с номерами украинской регистрации и накладывать на них штрафы размером в 510 руб., а при повторном обнаружении – 1020 руб. Беспрепятственно передвигаться могут лишь владельцы новеньких фейковых знаков, да и то только на территории “народных республик”.
Именно такая “забота о народе” и является триггером для перехода на, подконтрольную Украине, территорию по программе СБУ. Ведь людям, в том числе и сознательным участникам НВФ 1 и 2 АК, нужны факты, а не пустые обещания. Пока Пасечник с Пушилиным “треплют языками” о лучшем будущем при их правлении в качестве глав “республик”, 3 человека со 2 АК (Павел В., Георгий К. и Евгений С.) воспользовались вышеуказанной программой СБУ и живут без страха за себя, за свою семью.
Растущие проукраинские настроения просматриваются по всей территории “Л/ДНР”. Во многих домах присутствует украинская символика и чтят украинские традиции. Именно потому проводятся рейды для выявления проукраинских подпольных организаций. Так во временно неподконтрольном Донецке было обнаружено большое количество украинской символики.
Соответствующие фото- и видеоматериалы были опубликовано в социальных сетях. На них видны желто-голубые бобины с лентами, разрезанные ленты, наклейки и флажки. Но, главное, весь Донбасс видит, что, несмотря ни на что, он является частью Украины.
Источник Ведомости Донбасса
Теги: Донбасс, выбор, оккупация, власть, боевики
- Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко
- Новости из оккупации: местные донбасские боевики недовольны засильем российских командиров
- В "ДНР" убиты более 4 тысяч человек
- Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"
- ДНР - в паспортной ловушке
- Оккупанты Донетчины рапортуют о снижении обстрелов
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника20:39
- На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено20:11
- Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО19:07
- «Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО18:51
- На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ18:11
- Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС17:12
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Москва и Киев внезапно провели "обмен пленными": появились детали операции по обмену моряков с "Норда" на украинцев в РФ22:36
- Киев уйдёт под воду: эксперты предупреждают, под водой может исчезнуть все живое 22:16
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года21:07
- Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника20:39
- На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено20:11
- Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски19:38
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры