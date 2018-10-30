Российские наемники несут потери: мощная "ответка" ВСУ организовала пополнение "бригады 200-х" агрессора

30.10.2018 09:26

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" провоцировали ВСУ на полномасштабное боевое столкновение.

За прошедшие сутки, 29 октября, в районе проведения операции на временно оккупированном Донбассе боевики “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ, передает "Диалог.UA".

В частности, противник вел огонь по защитникам Украины в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Зафиксировано, что в ходе провокаций террористов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Летальных потерь в рядах ВС Украины, к счастью, нет.

Согласно данным разведки, был уничтожен один российский наемник, еще двое сепаратистов были ранены.