«Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО

30.10.2018 18:51

Сегодня, 30 октября, в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Столкнулись автобус ПАЗ (маршрут № 8), БАЗ «Дельфин» (маршрут № 20), легковой автомобиль «Джили» и машина «скорой помощи». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что ДТП произошло в 16:30 в Центрально-Городском районе города, на пересечении ул. Ленина и ул. Плеханова, возле строительного техникума.

Пострадало 3 человека: водитель «скорой помощи», врач «скорой помощи», водитель «Джили». Они доставлены в городскую больницу.

Источник Донецкие новости.