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ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО
31.10.2018 14:55
Представители Центризбиркома России не будут наблюдать за «избирательным процессом» на «выборах» в ОРДЛО 11 ноября. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Представитель ЦИК РФ уточнил:
«Это не входит в наши полномочия».
По словам Булаева, ЦИК участвует в наблюдении за выборами в странах, с избирательными органами которых у ведомства есть двусторонние соглашения о сотрудничестве. При этом таких соглашений у российского ЦИК с ОРДЛО нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ОРДЛО
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