Последние новости раздела
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
- На Донбассе проведут спецоперацию: местных просят не выходить из дома08:00
- Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются07:47
- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"07:10
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
«Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»
31.10.2018 08:30
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой обл. назначен новый «и.о. министра угля и энергетики» – им стал Руслан Дубовский. Соответствующий «указ» «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина (на фото) опубликован на местных интернет-ресурсах.
«Назначить исполняющим обязанности министра угля и энергетики ДНР Дубовского Руслана», – говорится в «документе».
Прежний «и.о. министра» Анатолий Нестеренко «освобожден от занимаемой должности». Соответствующий «указ» также опубликован.
«Оба указа вступили в силу с момента их подписания – 29 и 30 октября текущего года», – заявляют в «ДНР».
Ранее сообщалось, что «врио главы ДНР» Денис Пушилин назначил трех «исполняющих обязанности вице-премьеров республики».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, министр, министерство, ДНР, Пушилин
Читайте также:
- "Подарок" от "Миротворца": сайт выложил архив "министра информации ДНР"
- Экс-министра обороны "ДНР" обменяли на украинских бойцов
- "Настоящие дела делаются в тиши "мытарских" кабинетов", - в "ДНР" возмущены "Сашей Ташкентом"
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»
- "Заместителя министра обороны" ДНР разыскивают в России за мошенничество
- Уволенный "министр ДНР" даст в декабре концерт. Недорого
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
- На Донбассе проведут спецоперацию: местных просят не выходить из дома08:00
- Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются07:47
- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"07:10
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Как изменится коммуналка для украинцев: эксперт сделал печальный прогноз10:45
- В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»10:29
- Вели пушечный огонь и проламывали линию обороны10:14
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Шведы массово вживляют микрочипы под кожу: ученые рассказали об опасности имплантации 09:48
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- Украинский мультфильм победил на кинофестивале в Ирландии09:40
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- Вратарь сборной Украины пропустил два мяча в дебютном матче за испанский клуб09:20
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"