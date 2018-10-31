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Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции
Учащиеся школ, проживающие на временно не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей могут получить аттестаты украинского образца за 11 класс общеобразовательной школы. Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированых территорий Украины, которое публикует соответствующие инструкции.
Ученики могут получить аттестаты двумя способами — посредством дистанционного обучения и по экстернатной форме обучения. При этом правительство Украины приняло ряд решений по упрощению процедуры получения образования для украинцев из ОРДЛО.
Для получения аттестата экстерном требуется:
- Выбрать учебное заведение — в любом регионе Украины.
- Подать заявление.
- Согласовать с выбранным учебным заведением графики консультаций и сдачи государственной итоговой аттестации.
- Пройти годовое оценивание и сдать ГИА.
- Получить аттестат*.
Консультации преподавателей предоставляются бесплатно. Также ученик может бесплатно пользоваться библиотечным фондом и учебниками выбранного учебного заведения.
Для желающих получить аттестат, пройдя дистанционное обучение, предусмотрены следующие 5 шагов:
- Выбрать учебное заведение — в любом регионе Украины.
- Подать заявление.
- Согласовать с выбранным учебным заведением графики проведения занятий, контрольных работ и других этапов обучения.
- Сдать государственную итоговую аттестацию.
- Получить аттестат**.
С украинским документом о среднем образовании государственного образца можно поступить в любое высшее учебное заведение Украины и мира.
Для школьников с временно не подконтрольных Украине территорий созданы образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Обратившись в них, выпускники могут получить помощь и поддержку для поступления в вузы Украины по упрощенной системе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, аттестация, выпускники, ОРДЛО
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