"Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"

31.10.2018 07:10

Заявления российского командования о ликвидации в октябре украинскими войсками всего 20 террористов на Донбассе не соответствует действительности.

Ложь о потерях террористов в октябре опроверг офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ЛентаUA.net". На днях на оккупированном Донбассе отчитались о потерях за октябрь. Террористы уверяют, что в столкновениях с ВСУ погибли всего 20 наемников. Это бред, уверяет Штефан.



"Оккупанты и предатели в очередной раз пытаются скрыть свои потери. Не нужно быть великим аналитиком, чтобы пройтись по лентам их пабликов и увидеть совсем другую цифру", - отметил офицер ВСУ.

Он отметил, что особо в октябре досталось одной из группировок террористов. "За последние недели перед ротацией воины-морпехи 36-й ОБМП (ВСУ - ред.) отминусовали такое число "героев" с 9-го ОШПМП ("ДНР" гибридной армии РФ - ред.), что даже комиссия приезжала из РФ", - поделился информацией Штефан, уточнив, что террористам пришлось даже экстренно объявлять набор в данную группировку из-за катастрофической неукомплектованности.

Цифры реальных потерь оккупанта Штефан пообещал обнародовать уже 1 ноября. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ВСУ разгромили позиции "ДНР" с воздуха: опубликовано видео мощного удара - у россиян потери.



Источник: www.dialog.ua