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На Донбассе проведут спецоперацию: местных просят не выходить из дома
В ООС готовят спецоперацию, которая пройдет в Краматорске Донецкой области. Военные будут выявлять террористические и диверсионные угрозы. Жителей города призывают не паниковать, не покидать без необходимости дома и соблюдать требования личной безопасности.
Жителей Краматорска призвали не покидать свои дома без необходимости 31 октября и 1 ноября. В течение этих двух дней военные будут проводить мероприятия по противодействию террористическим и диверсионныv угрозам. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
"В связи с проведением 31.10.2018 года и 1.11.2018 года превентивных мер по противодействию террористическим и диверсійним угрозам в г. Краматорск Донецкой области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы командования ООС на странице в Facebook.
Командование ООС отмечает, если жителям Краматорска необходимо в эти дни отправиться в другие районы города, для избежания недоразумений необходимо взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Проведение таких мероприятий проходят в рамках действующего законодательства и санкционированные Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим, сказано в сообщении.
В то же время в ООС подчеркнули, что ситуация с антитеррористической угрозой сейчас находится под контролем. Однако в случае получения информации о причастности кого-то к ДРГ или террористических подразделений боевиков жителей Донетчины призвали сообщать в областные отделы СБУ и Нацполіції.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Краматорск, военные, спецоперация, ООС
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