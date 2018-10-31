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Архив - Донецкая область

На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых

31.10.2018 10:00
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На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых

В районе Славянска Донецкой области 6 лесорубов получили огнестрельные ранения.

Мужчины были ранены неизвестными лицами, которые требовали прекратить вырубку леса. Когда лесорубы отказались, нападавшие начали стрелять им по ногам.

Все шестеро пострадавших были госпитализированы. Информации о том, имели ли мужчины разрешительные документы на вырубку леса, пока не поступало.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Славянск, обстрел, лесоруб
 
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