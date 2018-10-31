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«Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне
Украинские военные постоянно продвигаются вперед и сокращают размер серой зоны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
«На некоторых участках фронта, на уровне командир батальона – командир бригады, успешно принимаются решения о "небольших продвижениях" вперед. То есть, если бригада видит перед собой часть серой зоны, на которой есть более лучше и стратегически выгодней высота, или позиция и ее можно занять, и успешно закрепиться – принимается решение о ее занятии», – написал он.
При этом волонтер отметил, что за последнее время украинские военные в разных местах продвинулись от 200 метров до 1,5 км. «А где-то вырыли подземные ходы на позиции вынесенные вперед. Да, именно подземные ходы, которые тянутся на десятки метров. Пехота не сидит сложа руки», – отметил он дополнив «на многих участках передовой, серая зона потихоньку сокращается».
Напомним, Объединенные силы взяли под контроль хутор Вольный в Луганской области, который входит в Золотое-4. Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил Украины 21 сентября. Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования пытаются оттеснить Объединенные силы с освобожденного хутора Вольного.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, ВСУ
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