Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ

31.10.2018 20:04

Сегодня врио главаря ОРДО Денис Пушилин встретился с членами НВФ «народной милиции ДНР».Об этом сообщили подконтрольные ОРДО СМИ.

В ходе встречи так называемый «заместитель начальника УНМ» ОРДО Эдуард Басурин заявил, что участников НВФ интересует пенсионное обеспечение после завершения «службы». На это Пушилин ответил, что соответствующий механизм будет разработан:

«Что касается пенсий, отчислений в пенсионный фонд и остального, что с этим связанно, то работа уже ведется. Механизм будет найден. Поэтому решение этого вопроса мы точно найдем на законодательном уровне».

Источник: https://donpress.com