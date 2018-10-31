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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»

31.10.2018 09:45
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Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 35/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/45;

КПВВ «Новотроицкое» — 40/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/15.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись в определенное время и работают в штатном режиме .

За минувшие сутки через КПВВ последовало 40 600 человек и 5300 транспортных средств:

«Майорское» — 9360 человек и 1160 транспортных средств;

«Марьинка» — 9680 человек и 1770 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8340 человек и 1565 транспортных средств;

«Гнутово» — 3620 человек и 830 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9610 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ
 
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