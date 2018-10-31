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Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ
Экс-боец батальона "Айдар", волонтер Евгений Дикий рассказал в интервью Обозревателю, кто в данный момент воюет на стороне террористов, отметив, что местные жители оккупированного Донбасса устали поддерживать боевиков, передает replyua.net.
В то же время Дикий уверил, что убежденных и мотивированных бойцов в рядах "Л/ДНР" изначально было немного, и их первыми перемолола украинская армия. "Уже даже в 2015 году найти этих идейных для той стороны было серьезной проблемой. В 2015 году вопрос начали решать материально. То есть работы нормальной нет, а тут предлагаются какие-то более-менее нормальные российские зарплаты", - пояснил Дикий.
Он также рассказал, что многие так называемые командиры хорошо зарабатывают на умерших террористах. Отмечается, что командир подразделения получал деньги на все подразделение по списку. Поэтому когда у такого "офицера" выбивали половину роты, а он об этом не сообщал, то получал прежний денежный объем. "Но все же время идет, устали, деньги сейчас небольшие, финансирование ограничено, а потери достаточно регулярны.
То есть на самом деле, завербовать сейчас местных, даже просто на удержание их позиций вдоль линии фронта чем дальше - тем сложнее", - заверил экс-айдаровец. Он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос нехватки кадров Россия вынуждена закрывать "отпускниками". "То есть сейчас там российских регуляров и полурегуляров уже гораздо больше, чем самих местных", - подытожил Дикий.
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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