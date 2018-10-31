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«Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
В неподконтрольном Украине Донецке сегодня 14:00 по киевскому времени местные жители отчетливо начали слышать мощные звуки боевых действий. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.
В своих комментариях пользователи пишут, что стрельба и «бахи» слышны и в прифронтовой Авдеевке. Люди сообщают, что тяжелые очереди раздаются со стороны ВАЗа, ДАП, Спартака:
«Донецк ДК21 15−53 к неплохо так громыхнуло.
Причем несколько раз»
«Донецк
14.04 укр
ДФ часа два подряд с востока какие-то очереди из чего-то здорового… де там полигон у ополченцев?»
«Тоже слышала, долго шумели в р-не ВАЗа»
«Начинаются бахи в стороне ДАП, Спартака или юго-западнее»
«Авдеевка Пару „увесистых бахов“, остальные пошли чуть потише один за одним (16−57)»
«Донецк 17.00
Уже наверное полчаса плотно отдаленно долбят с разной периодичностью
Заперевальная, Донецк слышит»
«Авдеевка На ю-в прилеты тяжа, в небе оранжевые отблески (17−12)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, обстрел, ДНР
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