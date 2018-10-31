«Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя

31.10.2018 18:01

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня 14:00 по киевскому времени местные жители отчетливо начали слышать мощные звуки боевых действий. Об этом дончане сообщают в социальных сетях.

В своих комментариях пользователи пишут, что стрельба и «бахи» слышны и в прифронтовой Авдеевке. Люди сообщают, что тяжелые очереди раздаются со стороны ВАЗа, ДАП, Спартака:

«Донецк ДК21 15−53 к неплохо так громыхнуло.

Причем несколько раз»

«Донецк

14.04 укр

ДФ часа два подряд с востока какие-то очереди из чего-то здорового… де там полигон у ополченцев?»

«Тоже слышала, долго шумели в р-не ВАЗа»

«Начинаются бахи в стороне ДАП, Спартака или юго-западнее»

«Авдеевка Пару „увесистых бахов“, остальные пошли чуть потише один за одним (16−57)»

«Донецк 17.00

Уже наверное полчаса плотно отдаленно долбят с разной периодичностью

Заперевальная, Донецк слышит»

«Авдеевка На ю-в прилеты тяжа, в небе оранжевые отблески (17−12)».

Источник: https://donpress.com