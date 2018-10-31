Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев

31.10.2018 12:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев

​Боевики "ДНР" угрожают Украине пойти в наступление в случае необходимости и полностью завоевать территорию, которую на данный момент контролируют подразделения украинской армии.

В Интернете было опубликовано впечатляющее маразмом заявление наемника с позывным "Соболь", который воюет за "ДНР" под Горловкой в районе поселка Гольмовской. Сказанное наемником в адрес Украины, Порошенко и войны на Донбассе произвело сильное впечатление на пользователей. "Если бы мы хотели завоевать ту территорию, на которой они сейчас, мы уже давно завоевали.

Но мы хотим мирным путем", - говорит наемник. Наемник утверждает, что в случае необходимости боевики легко смогут отбросить  ВСУ и начать масштабное наступление на Украину. При этом он отметил, что не считает Украину виновной в войне на Донбассе: реальным виновником "являются Америка и Запад". "Порошенко не решает этот вопрос, западные страны и Америка решают этот вопрос", - философски заявил он. При этом наемник утверждает, что защищает русских людей на Донбассе. В то же время пользователи смеются над откровениями наемника и напоминают ему, что не американцы захватывали административные здания на Донбассе и срывали украинские флаги с них.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, Горловка, ДНР, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх