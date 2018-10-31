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В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным
Обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно». Об этом заявили и.о «глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
«Обсуждение вопроса о предстоящих в Донбассе выборах Совбез ООН планирует без участия представителей Донецкой и Луганской народных республик, что по меньшей мере некорректно и необъективно», – сказал Пушилин.
«На состоявшемся заседании Совбеза ООН его участники обсудили легитимность проведения выборов на Донбассе. При этом пригласить для диалога представителей республик Донбасса никто не удосужился. Таким образом, мы в очередной раз наблюдаем лицемерную позицию Запада решать за других. Обсуждение выборов в ЛНР и ДНР в Совете Безопасности ООН в отсутствие представителей республик Донбасса является абсурдным», – сказал Пасечник.
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Совбез ООН
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