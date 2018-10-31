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Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине
Волонтер, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал свое мнение относительно так называемых выборов в ОРДЛО, отметив, что для Украины это событие может быть полезно, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Это развязывает нам руки. Вы же понимаете, что минский процесс сейчас - это чемодан без ручки. Нести тяжело - бросить не хочется. Никому не удобно первом заявить, что оно не работает. Ни Украина, ни Россия не может себе позволить взять на себя ответственность первой заявить, что не сработало, что договориться невозможно», - объяснил Дикий.
Кроме того, он отметил, что Украина может не торопится с возможностью использовать этот метод, так как в любой момент может заявить, что Минские соглашения не предусматривали выборов, а значит и наше государство не будет слепо следовать этим соглашениям. «Простите, а какой Минск? Минск не предусматривал эти выборы, о чем вы говорите? Эти выборы, которые грубо противоречат именно минским договоренностям - они дают повод нам и Западу. Поэтому пусть избираются», - резюмировал ветеран.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, АТО, ООС
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