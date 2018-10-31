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Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе

31.10.2018 11:20
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Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе

Украинские военные смогли продвинуться на некоторых участках фронта на Донбассе.

Решения принимались на уровне командир батальона - командир бригады, рассказал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, передает Обозреватель.

"То есть, если бригада видит перед собой часть серой зоны, на которой есть более лучше и стратегически выгодней высота, или позиция и ее можно занять, и успешно закрепиться - принимается решение о ее занятии", - объяснил он.

По его словам, за последнее время где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории.

"А где-то вырыли подземные ходы на позиции вынесенные вперед. Да, именно подземные ходы, которые тянутся на десятки метров.

Пехота не сидит сложа руки. Пока еще тепло и не промерзлая земля, есть возможность пройти вперед, вырыть новые позиции и закрепиться на них - бригады успешно этим пользуются. На многих участках передовой, серая зона потихоньку сокращается", - сообщил Мысягин.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 октября, на войне за территориальную целостность Украины двое бойцов ВСУ получили ранения.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пехота, ВСУ, серая зона
 
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