Возвращение Донбасса: украинский дипломат озвучил два шага для победы над агрессором

31.10.2018 21:14

Украина должна укрепить свою обороноспособность и бороться с вражеской агентурой, чтобы выгнать оккупантов со своих территорий.

Украинский посол, экс-судья Международного суда ООН Владимир Василенко считает, что в стране необходимо укрепить нацбезопасность и вести гуманитарную политику, направленную на борьбу против уничтожения идентичности Украины, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель".

Василенко отмечает, что государству для победы необходимо мобилизовать все ресурсы, а украинскому руководству действовать более решительно, уничтожая агентуру Кремля и подавляя "пятую колонну". Напомним, Россия не прекращает свою агрессию и намерена оккупировать другие регионы Украины. Ранее Лукашенко предложил Киеву свой вариант решения военного конфликта на востоке Украины, который не обрадует Москву.



Источник: www.dialog.ua