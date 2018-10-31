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Возвращение Донбасса: украинский дипломат озвучил два шага для победы над агрессором
Украина должна укрепить свою обороноспособность и бороться с вражеской агентурой, чтобы выгнать оккупантов со своих территорий.
Украинский посол, экс-судья Международного суда ООН Владимир Василенко считает, что в стране необходимо укрепить нацбезопасность и вести гуманитарную политику, направленную на борьбу против уничтожения идентичности Украины, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель".
Василенко отмечает, что государству для победы необходимо мобилизовать все ресурсы, а украинскому руководству действовать более решительно, уничтожая агентуру Кремля и подавляя "пятую колонну". Напомним, Россия не прекращает свою агрессию и намерена оккупировать другие регионы Украины. Ранее Лукашенко предложил Киеву свой вариант решения военного конфликта на востоке Украины, который не обрадует Москву.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, дипломат, агрессор
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