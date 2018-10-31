ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери

31.10.2018 11:50

В ООС рассказали о том, что российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения, которое было запрещено минскими соглашениями. В ходе обстрелов были ранены два воина ВСУ.

Однако армия Украины не стала терпеть обстрелов, поэтому она дала ответ из своего вооружения. В ходе операции ВСУ были ликвидированы 3 боевика и еще 2 ранены. В ООС сказали о том, что на протяжении предыдущего дня ситуация на Донбассе остается довольно напряженной. Сообщается, что 21 раз оккупанты прицельно открывали огонь по позициям ВСУ, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-центр ООС в "Фейсбуке". Отдельно было отмечено, что террористы целых 6 раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Терпеть воины ВСУ этого долго не стали. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из БМП, гранатометов, а также другого серьезного вооружения. Были обстреляны позиции ВСУ около Авдеевки, Песков, Ломакино, а также Луганского", - отметили в брифинге. Из-за обстрелов, которые случились вчера, два военнослужащих ООС были ранены. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Однако после 17:00 ВСУ открыли ответный огонь, чтобы урегулировать конфликт. В ходе атаки воинами ООС было ликвидировано как минимум три боевика, учитывая данные разведки. Еще двоих сепаратистов удалось ранить. Напомним, в ООН признали Донбасс одной из самых заминированных территорией на нашей планете. Помимо этого, в очередной раз Кремль признал тот факт, что военнослужащие РФ состоят в рядах сепаратистов "Л/ДНР".



Источник: www.dialog.ua