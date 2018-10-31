- Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ18:30
- Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС18:15
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя18:01
- Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине17:48
- Разрушил 7 памятников: Жителя Мариуполя подозревают в вандализме17:10
- Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции16:00
- «Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий15:45
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери
В ООС рассказали о том, что российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения, которое было запрещено минскими соглашениями. В ходе обстрелов были ранены два воина ВСУ.
Однако армия Украины не стала терпеть обстрелов, поэтому она дала ответ из своего вооружения. В ходе операции ВСУ были ликвидированы 3 боевика и еще 2 ранены. В ООС сказали о том, что на протяжении предыдущего дня ситуация на Донбассе остается довольно напряженной. Сообщается, что 21 раз оккупанты прицельно открывали огонь по позициям ВСУ, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-центр ООС в "Фейсбуке". Отдельно было отмечено, что террористы целых 6 раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Терпеть воины ВСУ этого долго не стали. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из БМП, гранатометов, а также другого серьезного вооружения. Были обстреляны позиции ВСУ около Авдеевки, Песков, Ломакино, а также Луганского", - отметили в брифинге. Из-за обстрелов, которые случились вчера, два военнослужащих ООС были ранены. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Однако после 17:00 ВСУ открыли ответный огонь, чтобы урегулировать конфликт. В ходе атаки воинами ООС было ликвидировано как минимум три боевика, учитывая данные разведки. Еще двоих сепаратистов удалось ранить. Напомним, в ООН признали Донбасс одной из самых заминированных территорией на нашей планете. Помимо этого, в очередной раз Кремль признал тот факт, что военнослужащие РФ состоят в рядах сепаратистов "Л/ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ
- Донбаський фронт: сьогодні бойовики знизили активність
- "Мы готовы", - Кабакаев о новой тактике ведения боя оккупантами
- С начала суток боевики 6 раз нарушили перемирие, в основном применяли стрелковое оружие
- Мировые СМИ связали обострение в Авдеевке и разговор Путина с Трампом
- "Очень жаль, что проект "Новороссия" пытаются свернуть", - боевики "ДНР" (ВИДЕО)
- Как Украине выиграть войну. Почти окончание...
- Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ18:30
- Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС18:15
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя18:01
- Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине17:48
- Разрушил 7 памятников: Жителя Мариуполя подозревают в вандализме17:10
- Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции16:00
- «Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий15:45
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Венгрия раскрыла свои планы касательно будущего украинского Закарпатья19:01
- Срочно: Украина закрывает воздушное пространство над Черным морем, первые подробности18:45
- Стало известно, кто сейчас воюет на Донбассе против ВСУ18:30
- Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС18:15
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя18:01
- Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине17:48
- В Украине дорожает телефонная связь17:30
- Разрушил 7 памятников: Жителя Мариуполя подозревают в вандализме17:10
- Россия построит на границе с Украиной новую военную часть16:55
- Пользователям Telegram сообщили шокирующую новость16:38
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"