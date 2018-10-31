ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции

31.10.2018 12:15

Ситуация на Донбассе систематически меняется в пользу украинской армии на фоне продвижения ВСУ вперед и сокращения размера так называемой "серой зоны".

Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный волонтер Юрий Мысягин, сообщая о значительных продвижениях подразделений украинской армии по всему периметру фронта. Наибольший рывок был совершен вглубь серой зоны сразу на полтора километра.

Мысягин отметил, что в каждом отдельном подразделении командирами ситуативно принимаются решения о выдвижении вперед. Вследствие этого бригады ВСУ берут под свой контроль обширные участки территории, систематический продвигаясь вглубь Донбасса.

"За последнее время где-то продвинулись на 200-300 метров, где-то - на 500, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв. км территории", - пишет он. Более того, силами пехоты разработаны целые туннельные сооружения на переднем участке фронта.



Источник: www.dialog.ua