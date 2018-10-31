«Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий

31.10.2018 15:45

Уехать из неподконтрольной украинским властям территории Донбасса на подконтрольную и остаться без пенсии – такая ситуация не редкость.

Раиса Мамонтова уже второй раз пытается отсудить у государства свои деньги, право получать которые зарабатывала годами. Вместе с семьей она переехала в Славянск (Донецкая обл.) из Алчевска (неподконтрольная украинским властям часть Луганской обл.) 3 года назад. Здесь пенсионеры начали новую жизнь и отказались от статуса переселенца – чтобы не нагружать госбюджет своими потребностями. Но с потерей статуса потеряли и пенсию.

«В долгах мы, конечно. Год прожить без пенсии. Мы ж оттуда выписались. В долгах. Сын помогает. Тяжело», – рассказывает пенсионерка.

С помощью правозащитников обратились в суд, дело выиграли, но своих законных выплат не получили. Сейчас Раиса Мамонтова готовит документы, чтобы повторно обратиться в суд.

Таких случаев на Донбассе – тысячи. За 2 года из-за нарушений права на получение пенсии переселенцы подали около 4-х тыс. исков в суды. Пенсионный фонд Украины уплатил почти 10 млн грн судебных сборов. Средняя пенсия по Украине – 2,5 тыс. грн в месяц. То есть, деньгами, потраченными на суды, государство могло бы на протяжении года обеспечивать 330 пенсионеров.

Есть и пенсионеры, которые не могут выехать из неподконтрольной территории.

Одна из причин невыплаты пенсий – система «Аркан». «Заарканить» могут любого пенсионера, который нарушит правила. «Аркан» показывает, кто из переселенцев отсутствовал на подконтрольной территории более 60 дней. Эти списки автоматически попадают в Пенсионный фонд и Управление соцзащиты. Попавшим в систему «Аркан» прекращаются выплаты.

Но недавно Госпогранслужба Украины сообщила, что приостановка выплат на основании данных «Аркана» – незаконна. Об этом говорят и правозащитники.

Однако в Пенсионном фонде в ответ на официальный запрос заявили, что «информацией, которая дает основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось на место своего постоянного проживания, являются и данные из реестра Аркан».

То же самое – и с проверками переселенцев по месту жительства. В 2016 году Кабмин своим постановлением ввел несколько этапов проверок переселенцев. И, несмотря на то, что Верховный суд отменил часть постановления, все проверки продолжаются.

Как считает советник министра соцполитики по вопросам ВПЛ Александр Ворошков, на решение этого вопроса нет политической воли. «Пока у нас не осознают, что пенсия – это не соцвыплата, не благо и не льгота, а имущество граждан, ничего не изменится», – говорит он.

Пока же люди используют единственный способ защитить свои права – через суд.

Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Напомним, переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественного ТВ Донбасса»