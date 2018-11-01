Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики будут судить пленного бойца ВСУ: "шьют" терроризм и незаконное пересечение границы "ДНР

01.11.2018 18:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики будут судить пленного бойца ВСУ: "шьют" терроризм и незаконное пересечение границы "ДНР

В "ДНР" намерены судить пленного бойца ВСУ, обвиняя его в терроризме и "незаконном пересечении границы" псевдореспублики. Об этом сообщает пресс-служба фейковой "генеральной прокуратуры ДНР", пишет Остров.
Речь идет о военнослужащем 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В фейковой "генпрокуратуре" заявили, что обвиняется в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; совершение действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР; покушении на совершение диверсии; незаконном пересечении государственной границы ДНР, а также незаконное ношение оружия и боеприпасов".
Сообщается, что в ночь с 16 на 17 февраля 2018 года "разведывательная группа в составе восьми военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в том числе указанный военнослужащий, с целью сбора разведывательной информации и последующего совершения диверсий незаконно пересекла Государственную границу ДНР".
В результате украинского военного взяли в плен боевики "ДНР" и теперь хотят его осудить.



Теги: Донбасс, пленник, боевики, ВСУ, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх