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Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе

01.11.2018 10:54
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Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе

На протяжении суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает tribun.com.ua.

Так, оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм и открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Также зафиксировано два случая применения оккупантами минометов вблизи Золотого.

Вместе с этим, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе таких населенных пунктов: Новоселовка Вторая Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

По данным разведки, 31 октября четверо боевиков получили ранения", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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