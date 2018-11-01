Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе

01.11.2018 10:54

На протяжении суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает tribun.com.ua.

Так, оккупанты использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм и открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Также зафиксировано два случая применения оккупантами минометов вблизи Золотого.

Вместе с этим, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районе таких населенных пунктов: Новоселовка Вторая Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

По данным разведки, 31 октября четверо боевиков получили ранения", - говорится в сообщении.