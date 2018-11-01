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"Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
Отношение жителей оккупированного Донецка к предстоящим так называемым "выборам" "главаря "ДНР", как к фарсу, а отличия только в деталях и некоторых нюансах. Как пишет житель Донецка блогер Фашик Донецкий, все прекрасно понимают, что на самом деле имеет место неуклюжая попытка Кремля создать в "народной республике" иллюзию правового государства, передает "Диалог.UA".
И люди задумываются лишь о том, как им быть, какую модель поведения выстроить и чего ждать от изменений, которые произойдут после псевдовыборов. Предприниматели средней руки и представители малого бизнеса думают-гадают, чью бы сторону занять, чтоб в итоге не оказаться в немилости. Те же проблемы и у крупного (по донецким меркам, конечно, бизнеса), но с поправкой лишь на то, что в этой ситуации "подушка безопасности" (связи, деньги, влияние) гораздо надежнее. А вот в малом и среднем бизнесе человек может потерять все, если поставит не на ту "лошадку". "С большим бизнесом все чуть сложнее, хотя ситуация похожа. Да, идет большой передел и потоков бабла, и всего остального. Но большой бизнес может прикрыться нормальными покровителями, в отличие от мелких коммерсов, поэтому большой бизнес сейчас хочет показать, что с прежней властью все, а с новой, если новые не будут так воровать, можно и нужно работать. Ну а покровители большого бизнеса — это как бы козырь, если вдруг примут за диверсанта или обвинят в том, что вместе с ташкентом рубили бабло, так что, в принципе, толстосумы выжидают тоже", - отмечает дончанин. "Полиция" и "спецслужбы" заинтересованы прежде всего в спокойной жизни и в том, чтоб оттуда людей не отправляли на фронт. Разница в том, что "спецслужбы" в гораздо меньшей степени зависимы от внутренней ситуации в "республике", так как в основном выполняют указания российских "кураторов" и время от времени для "картинки" ловят "шпионов". А "делают выборы", как и ранее было в Донецке, пенсионеры и бюджетники. Первые пойдут голосовать в основном просто для времяпрепровождения, вторые – чтоб не лишиться работы, так как в оккупированном городе это для человека катастрофа. "С бюджетниками все сложнее всего — чисто по психологии они самая пассивная часть общества, которая приемлет любую власть", - отмечает блогер. И добавляет, что единственное ожидание бюджетников от новой "власти" в "республике" - это хотя бы небольшое повышение совершенно нищенской зарплаты. "Бюджетники пойдут на фейковые выборы. Будут скрипеть зубами, но пойдут. Бюджетники сделают картинку, над которой будут над***ивать диванные патриоты с неоккупированных. Чего ждут бюджетники с оккупированных от типа выборов? Абы зряплаты продолжили платить и хоть немного подняли, ибо большинство работают за 100-200 баксов в месяц, а это целое н***я в плане покупательской способности. Ну а адекватные жители оккупированных работают в обычном режиме и ждут бимбу, которая убьетна***всехэтихдвуногихс*кватных", - резюмирует житель Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
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