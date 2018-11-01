Грибний крем-суп змогли приготувати на волонтерській кухні у Маріуполе

01.11.2018 14:58

Не якийсь там бутерброди, а грибний крем-суп змогли приготувати на волонтерській кухні проекту «Кулінарний сервіс» підопічні соціального офісу Карітас Маріуполь.

Це діти з інтернатів та неповних родин. Зазвичай вони випускаються у велике життя без необхідних навичок організації власного побуту. Як розповіли FreeСХІД.ua у Карітасі, активні маріупольці завзято відгукнулись на заклик навчити підлітків куховарити, щоб їм було легше адаптуватися до дорослого життя. Наразі за місце майстер-шефу за пательнями конкурують місцеві копи, журналісти та активісти, а пілотне заняття проводив… банкір.

Источник #FreeЗМІНИ