На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили "ответку" от ВСУ

01.11.2018 08:12

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, но получили ответный огонь. В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник 5 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее ночью боевики применили артиллерию калибра 122 мм. Примерно в то же время российские наемники открывали огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Два случая применения оккупантами минометов зафиксировали вблизи Золотого. Кроме того, боевики обстреливали позиции в районах населенных пунктов Новоселовка, Вторая Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединский и Широкино.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. По данным разведки, 31 октября 4-х человек из состава российских оккупационных войск получили ранения", – рассказали в ООС.