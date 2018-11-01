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Наглухо закрытые двери и обязательные бахилы: в мариупольской гимназии особый режим
В мариупольской гимназии № 2 ввели режим «закрытых дверей» - теперь учащиеся и родители с трудом могут зайти и выйти из здания.
Как MRPL.CITY рассказали родители учеников, после 8:00 в гимназию сложно попасть: входные двери закрываются, а ключи от них есть только у директора и завхоза.
Опоздавшие на занятия учащиеся долго стучат в двери, чтобы их пустили. В учебное время покинуть гимназию невозможно. Родители переживают за безопасность своих детей в случае пожара. Все аварийные двери также наглухо закрыты, а на окнах первых этажей стоят решетки.
«Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Но в других школах не просто закрывают двери – там есть охранники и вахтеры. В случае пожара или другого ЧП выйти из гимназии с 8 до 14 просто невозможно. Мы боимся за жизни и здоровье своих детей. Очень сложно найти человека, у которого находится ключ от входной двери», - рассказали родители, переживающие за своих детей.
На сайте гимназии отметили, что не могут обеспечить дежурство возле дверей, поскольку в учреждении отсутствует должность вахтера или дежурного. Но в гимназии регулярно проходят «дни открытых дверей», во время которых родители могут поприсутствовать на уроках и общешкольных мероприятиях. Также сообщается, чтобы родители приводили детей с 7:45 до 7:50.
В свою очередь в ГСЧС отметили, что по правилам пожарной безопасности во время учебного процесса входные двери могут закрываться, но на засов, который в случае чрезвычайной ситуации легко откроют дети.
«Когда мы проверяли учебные заведения, то все они закрывались на засовы. Согласно п. 10 раздела 3 Правил пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы образования Украины, во время пребывания участников учебно-воспитательного процесса в зданиях разрешается двери постоянных выходов закрывать только изнутри, только при помощи засовов, крючков и т.п., которые легко открываются без ключей», - объяснил начальник отделения контроля за применением санкций, учета пожаров и чрезвычайных ситуаций 3-го государственного пожарно-спасательного отряда, лейтенант службы гражданской защиты ГУ ГСЧС в Донецкой области Григорий Фтиц.
Однако, по словам родителей, двери закрывают именно на ключ, а не засов. Также они говорят, что после уроков, когда работает группа продленного дня, в школу легко попасть. На входе сидит работник гимназии, который не обращает внимания на заходящих. Как правило, он читает газету или разгадывает кроссворды и не спрашивает людей о цели визита.
Кроме того, в учебное заведение нельзя зайти без бахил. Вместе с тем родители заявляют, что правила действуют «избирательно».
«Уже с порога нас встречают дежурные словами: "Родители, надевайте бахилы!" А в гардеробе мы переобуваем своих малышей в сменку. При этом старшеклассники и администрация в лице директора гимназии ходят в уличной обуви. Почему нам делает замечание человек, который сам же не выполняет правила? Директор экономит на ставке уборщицы, получает за это премии, а мы тратим до 100 гривен в месяц на бахилы», - добавили родители.
По мнению родителей, вопрос чистоты в гимназии можно было бы решить с помощью диалога, но директор не желает спокойно общаться.
Теги: Донбасс, Мариуполь, гимназия, директор
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