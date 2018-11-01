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Проверки переселенцев и пенсии: общественники рассказали о препятствиях, которые возникают у ВПЛ
Главным фактором обеспокоенности среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается выплата пенсий и социальной помощи.
Об этом сказано в дайджесте «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за сентябрь 2018 года Благотворительного фонда «Право на защиту») , размещенном на сайте организации, передает tribun.com.ua.
«Помощь с доступом к пенсиям является самой частой проблемой в практике оказания помощи БФ "Право на защиту" – 64% юридических консультаций в сентябре касались этой проблемы, и более половины бенефициаров БФ "Право на защиту" были в возрасте более 60 лет», – сказано в дайджесте.
Так, несмотря на то, что решением Верховного суда относительно Постановления КМУ № 365* проверки места проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) признаны противоречащими украинскому законодательству, необходимость составления акта обследования жилищно-бытовых условий не была отменена.
«Соответственно, наблюдались неоднородные практики верификации в Управлениях труда и социальной защиты населения (УТСЗН), включая домашние визиты большинства УТСЗН в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Львовской областях и проверки только по письменному заявлению или согласию ВПЛ в Луганской области и Ирпене (Киевская обл.)», – говорится в дайджесте.
Дополнительные препятствия к доступу к пенсиям, о которых стало известно БФ «Право на защиту» в этом месяце:
1. От пенсионеров, не имеющих бумажных пенсионных дел и не зарегистрированных как ВПЛ, для восстановления пенсий требовали получать справку переселенца или письменный отказ УТСЗН в выдаче справки (дела в нескольких городах Днепропетровской области, двух районах Донецкой области и Киеве).
2. Для восстановления пенсий пенсионерам из числа ВПЛ рекомендовали получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).
3. Ограниченный доступ к услугам управлений Пенсионного фонда Украины из-за больших очередей или проблемы с программным обеспечением (Донецкая и Луганская области).
4. Требование ежемесячных визитов в Фонд социального страхования для получения регрессных выплат (Донецкая область).
5. Требование визитов в УТСЗН раз в 2 месяца (Запорожская область).
6. Установление платы за услуги при физической идентификации в офисах «Ощадбанка» (Донецкая область).
Кроме того, отмечается, что даже пенсионеры, которым восстанавливаются выплаты или по делам которых выносятся положительные судебные решения, иногда не получают денег.
«Например, пенсия восстанавливается, но пенсионеры получают пенсию только с момента ее возобновления, а не задолженность. Во-вторых, часто существуют проблемы с исполнением судебных решений, поэтому несколько судебных решений, вынесенных в пользу пенсионеров, не выполняются», – сказано в дайджесте.
Теги: Донбасс, суд, социальные выплаты, переселенцы, ВПЛ, проверки, пенсии
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