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Разведка озвучила суммы выплат участникам НВФ на Донбассе

01.11.2018 07:42
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Разведка озвучила суммы выплат участникам НВФ на Донбассе

Оккупационная «власть» ОРДЛО пропагандирует среди жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса «службу» в 1-ом и 2-ом армейских корпусах «ЛДНР».

Об этом сообщает ГУР МОУ, передает donpress.com.

По данным разведки, из-за дефицита личного состава в ОРДЛО распространяются слухи о принудительном призыве на 2 года без зарплат.

При этом, как стало известно, ффицер ВС РФ, командированный в ОРДЛО на должность комбата, получает 124 тысячи рублей в месяц.

Наемник из РФ (не кадровый военный) — 25 тысяч рублей и 500 рублей за каждый день на передовой.

Местный член НВФ — 15 тысяч и 200 рублей за день на фронте.



Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, ЛНР, выплаты, ГУР, НВФ, РФ
 
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