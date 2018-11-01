Сам на сам з війною: вплив збройного конфлікту на реалізацію прав людей похилого віку

01.11.2018 15:41

Звіт «Сам на сам з війною: вплив збройного конфлікту на реалізацію прав людей похилого віку» підготовлено Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива» у партнерстві з Правозахисним центром громадських досліджень.

«Настання старості в пострадянських країнах часто апріорі є стресом для людини. Можна тільки собі уявити, як переживають цей період особи похилого віку, яких торкнувся воєнний конфлікт, враховуючи те, що для деяких з них — ​це вже друга війна в їхньому житті»,

йдеться у звіті, де наведені факти байдужості влади та порушення соціальних прав людей похилого віку на Донеччині та Луганщині

Источник #FreeЗОНА