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Сам на сам з війною: вплив збройного конфлікту на реалізацію прав людей похилого віку

01.11.2018 15:41
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Сам на сам з війною: вплив збройного конфлікту на реалізацію прав людей похилого віку

Звіт «Сам на сам з війною: вплив збройного конфлікту на реалізацію прав людей похилого віку» підготовлено Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива» у партнерстві з Правозахисним центром громадських досліджень.
«Настання старості в пострадянських країнах часто апріорі є стресом для людини. Можна тільки собі уявити, як переживають цей період особи похилого віку, яких торкнувся воєнний конфлікт, враховуючи те, що для деяких з них — ​це вже друга війна в їхньому житті»,
йдеться у звіті, де наведені факти байдужості влади та порушення соціальних прав людей похилого віку на Донеччині та Луганщині

Источник #FreeЗОНА



Теги: Донбасс, война, конфликт, старость
 
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