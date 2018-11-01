Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября

01.11.2018 09:03

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 1 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 30.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 30.

Гнутово в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 10.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 34 700 человек и 4 900 транспортных средств.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

7:01 На Каргиле больше 300 машин с учётом льготы и суперльготы.

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.